Herbst löst im Tourismus nahtlos den Sommer ab

„Sommerfrischler aus dem Wien“ waren gerade an den Kärntner Seen immer schon gefragte Gäste. Auch heuer sind die Österreicher dem inländischen Süden treu. Mit dem Ende der Schulferien im Osten Österreichs und in Bayern wird’s ruhiger, die klassischen Reiserouten dürften am Wochenende aber dementsprechend voll sein. Asfinag und ÖAMTC warnen vor Staus.