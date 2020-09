Maske fährt auf dem Schulweg mit

Schultüte, bunte Taschen, breit grinsende Gesichter – so kennt man den ersten Schultag. Heuer ist die Situation eine andere: Wegen der Corona-Pandemie könnten Schutzmasken das Grinsen verdecken. Zwar gilt in den heimischen Klassenzimmern keine generelle Maskenpflicht, in den Schulbussen könnte sie allerdings greifen. In Magdalensberg startet das neue Schuljahr so, wie das alte endete: Sowohl Fahrer als auch Kinder haben Masken zu tragen. Vor den Volksschulen wird außerdem Fieber gemessen. Elternabende sind vorgesehen, jedoch im kleineren Rahmen. Vorgaben vom Bund gibt es keine...