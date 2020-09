Veränderung gelingt nur mit regelmäßigem Training

An der Tür hängt ein graues Herz. Im Raum versteckt sich hinter einer Schiebetür ein Flip-Chart. Auf einer Wand hängen Postkarten mit Sprüchen wie „Sei frech, wild und wunderbar“. „Ich wollte einen Raum schaffen, in dem man vertrauensvoll sprechen kann“, sagt Silke Goos über ihre Coaching-Lounge in Kremsmünster.