Nach August-Spitze derzeit nur 31 Corona-Erkrankte

In Villach wurde vom Magistrat am Donnerstag die erste von Bund und Land angeordnete Covid-19-Kontrole durchgeführt. Betroffen sind nur Züge, in denen sich Reisende aus Kroatien oder anderen Risikoländern befinden könnten. In Zusammenarbeit mit ÖBB und Polizei wird in den Abteilen und am Bahnsteig überprüft, ob die Fahrgäste ein verpflichtendes Reiseformular ausgefüllt haben.