Normalbetrieb, Schulschließungen aber auch möglich

Krisenteams als Ansprechperson

Für das Handling mit dem Virus werden an allen Schulen Krisenteams als Ansprechpersonen installiert. „Wir versuchen den Schulen Sicherheit zu geben am Schulanfang“, so Klampfer. Das will man in Form eines Leitfadens mit F&Qs tun. „Dass es kein Normalbetrieb wird, wissen wir ohnehin.“ Aber auch, wenn man sich derzeit vorrangig um die Pandemie kümmere: „Wir sind Schule, wir müssen Bildung anbieten.“ Das dürfe man nicht vergessen.