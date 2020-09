Salma Hayek scheint einfach nicht zu altern

Im schwarzen Badeanzug mit XXL-Strohhut am Kopf und Sonnenbrille auf der Nase posierte Hayek am Weg zum Strand für einen Schnappschuss. „Ratet mal, wer morgen 54 wird“, schrieb sie zu diesem Foto und einem Porträt, die sie beide bereits am Dienstag online gehen ließ. Und setzte frech - und sicherlich auch ein wenig stolz - nach: „Übrigens: Das ist kein Throwback-Thursday-Bild!“