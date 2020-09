Junger Partner auf vier Pfoten für die Polizei

„An Polizeidiensthunde werden entsprechend ihrer Tätigkeiten besondere Anforderungengestellt, weshalb nicht alle Rassen dafür in Frage kommen. Neben einem hohen Maß an Stressresistenz müssendie Tiere beispielsweise auch an Hubschrauber oder Motorboote als Transportmittel gewöhnt werden“, so die Polizei weiter. Aus diesem Grund kommen vorzugsweise die Rassen Belgischer Schäferhund (Malinois), Deutscher Schäferhund, Holländischer Schäferhund, Riesenschnauzer und Dobermann zum Einsatz.