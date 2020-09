Hartberg-Gegner verlor die gefährlichste Waffe

Den Ligastart setzte Polens Sensationsmeister 2019 in den Sand - zwei Spiele, null Punkte! Aber in der Europacup-Quali feierte Piast Gliwice einen souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Dinamo Minsk. „Letzte Saison sind sie Dritter geworden, waren aber auch lange im Titelkampf dabei“, erzählt Kazimierz Sidorczuk. Sturms Tormann-Legende, die den polnischen Fußball natürlich aus dem Effeff kennt, weiß: „Sie haben letzte Saison einen schönen Fußball gespielt, mit Ex-Teamchef Waldemar Fornalik hat Gliwice auch einen guten Trainer.“ Aber: Mit Jorge Félix verließ der Topscorer (19 Tore) den Klub im Sommer Richtung Sivaspor.



Duell auf Augenhöhe

René Poms, der knapp zwei Jahre als Co-Trainer von Nenad Bjelica bei Lech Posen arbeitete, glaubt: „Für Hartberg ist Piast ein machbares Los. Die Truppe spielt einen körperlichen, robusten Fußball. Aber ich habe auch Hartberg in der vergangenen Saison gesehen. Ruft die Schopp-Truppe ihr Potenzial ab, ist es ein Duell auf Augenhöhe!“