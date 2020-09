Miet-Kauf-Varianten gefordert

„Für viele Menschen sind schon die Mieten eine große finanzielle Herausforderung. Wie sollen sie sich Eigentum kaufen können?“, fragt SPÖ-Klubvorsitzende Andrea Brandner und fügt an: „Die aktuelle Debatte bestätigt einmal mehr, dass wir vor allem geförderte Miet-, und Miet-Kauf-Wohnungen brauchen.“ Wie berichtet, sind gerade Miet-Kauf-Wohnungen bei neuen Projekten nicht mehr vorgesehen. Diese könnten laut Stadtvize Barbara Unterkofler (ÖVP) bereits nach 15 Jahren wieder am freien Markt landen. Daher hat man eine Preisdeckelung für geförderte Eigentumswohnung geschaffen. Diese dürfen 35 Jahre lang nicht gewinnbringend verkauft werden und entgehen so Spekulationen. „Es ist einfacher, die Anzahlung für eine Miet-Kauf-Wohnung zu leisten, da diese nicht so hoch ausfällt“, so Brandner. Die sei vor allem für die Jungen wichtig.