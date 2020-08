Infiziert Corona gleich den ganzen Lebensweg?

Lukas Sustala, Ökonom und Publizist, hat bereits in seinem Buch „Zu spät zur Party“, erschienen Anfang Jänner, also noch bevor Corona als Pandemie eingestuft wurde, darauf hingewiesen, dass einer ganzen Generation, den Millennials, droht, den Anschluss zu verlieren. Denn die Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964, haben ihren Nachfolgern jede Menge Probleme hinterlassen. Seit 2008 etwa haben wir beobachten müssen, so Sustala, dass gerade junge Erwachsene in eine Doppelmühle geraten sind.