Trotz Corona-Krise: 2000 offene Lehrstellen

Bereits in der Vergangenheit gab es bei Lehrstellen ein West-Ost-Gefälle. Während in Ostösterreich diese eher Mangelware sind, bieten die Tiroler Betriebe zahlreiche attraktive Ausbildungsplätze für Jugendliche. „Der deutliche Überhang an offenen Stellen im Westen ist trotz der Corona-Krise nach wie vor gegeben“, erklärt David Narr, Lehrlingskoordinator der Wirtschaftskammer Tirol.