Madlener verletzt! KAC schnappt sich Dahm

Sebastian Dahm stand in den vergangenen drei Saisonen in der deutschen Topliga im Tor: Zuerst zwei Saisonen bei Iserlohn, zuletzt bei den Eisbären Berlin. Nun kehrt der ehemalige Graz-Legionär zurück in die heimische Liga. „Sebastian Dahm hat in unserer Liga einen sehr guten Namen. Seine Fähigkeiten auf der einen Seite und das Profil, nach dem wir für die Besetzung der Torhüterposition kurzfristig Ausschau halten mussten, auf der anderen Seite sind nahezu deckungsgleich. Dementsprechend denken wir, dass Sebastian Dahm ein sehr gutes Goalie-Tandem mit David Madlener bilden wird, sobald dieser wieder vollumfänglich einsatzfähig ist“, meint Geschäftsführer Oliver Pilloni.