Arbeiter bei Betonarbeiten von Schlauch getroffen

Beim Füllen des Fundamentes mit einem Pumpenkranwagen brach gegen 10.30 Uhr plötzlich die Stütze des Betonmischers ins Erdreich ein. Der Lkw kippte und der Kran fiel auf das Hausdach. Der Endschlauch traf und verletzte den Arbeiter an der Schulter. Er wurde an der Unfallstelle erstversorgt und mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Er erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Am Dachstuhl des Hauses in St. Andrä und an der Garage entstand erheblicher Sachschaden.