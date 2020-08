Ferlach sorgt sich um die Kapazität

Die Covid-Maßnahmen machen Ferlach-Boss Walter Perkounig zu schaffen! Zehn Tage vorm Erstliga-Auftakt daheim gegen Bärnbach/Köflach am 5. September steht nicht fest, wieviele Zuschauer in die Halle dürfen. Ein „Corona-Konzept“ hat Perkounig der BH Klagenfurt bereits vorgelegt, demnächst findet eine Begehung statt. „Bregenz hat eine Kapazität von 1600 – aber jetzt dürfen nur 600 Fans rein“, erklärt Perkounig, der zittert – weil auch schon die im Konzept angepeilten 200 Plätze am unteren Limit wären. „Das wäre finanziell sehr hart. Zumal bei den 200 ja Mitarbeiter, Nachwuchs und Betreuer inkludiert sind“, seufzt Perkounig. Eine Entscheidung soll demnächst fallen.