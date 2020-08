Los Angeles dreht TikTok-Star den Strom ab

Wie die „New York Times“ berichtet, hatte Hall anlässlich seines 21. Geburtstages zu einer großen Party in einer Villa in den Hollywood Hills geladen. Auf Instagram veröffentlichte Aufnahmen zeigen Dutzende Partygäste, die sich entgegen aller coronabedingten Abstandsregeln dicht an dicht in einem Raum drängen und ausgelassen feiern. Nachdem sich mehrere Nachbarn wegen Ruhestörung beschwert hatten, beendete die Polizei das laute Treiben.