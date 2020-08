Nadine Mirada: Alles, nur nicht 08/15

Curvy Model Mirada posierte dort im Stile von Hollywoods Diven der 30er- bis 60er-Jahre. Inspiriert von Sophia Loren, Marilyn Monroe oder Ava Gardner zeigte sie, was in ihr steckt. „Ich gebe schon zu, dass ich eine Arbeiterin bin. Aber wie heißt es nicht so schön: Das, was man gerne macht, macht man gut“, lachte sie, die in Wien eigentlich nur Zwischenstation machte. Denn gleich danach ging es weiter in Richtung Griechenland, wobei es bei der Frau, die als Testimonial der Modemarke Guess (sie trat damit in die Fußstapfen von Claudia Schiffer oder Naomi Campbell) weltweit zu Hause ist, dennoch immer ein Heimkehren ist, wenn sie in ihrer Linzer Heimat ein paar ruhige Minuten mit ihren Liebsten findet.