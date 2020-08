Leben ohne Games für jeden Dritten undenkbar

Zwei Drittel spielen täglich mehr als zwei Stunden per Smartphone

Das Smartphone ist nicht nur am weitesten verbreitet, es wird auch am längsten zum Spielen verwendet. Zwei Drittel (65 Prozent) spielen täglich damit, jeder Fünfte (21 Prozent) sogar länger als zwei Stunden pro Tag. Bei den unter 30-Jährigen spielen sogar 27 Prozent länger als zwei Stunden täglich per Smartphone. Desktop-PC-Gamer spielen mit 62 Prozent fast genauso häufig jeden Tag - rund jeder Sechste (16 Prozent) länger als zwei Stunden. Letzteres trifft bei den 16- bis 29-jährigen Desktop-PC-Gamern auf jeden Fünften (20 Prozent) zu.