Musiknoten-Abo-Plattform will das Zuhören lernen

Mehr als 200.000 Menschen besuchen pro Monat die digitale Musiknoten-Abo-Plattform Oktav, die mehrere Tausend Abonnenten zählt und mit 13.000 Liedern für Klavierspieler aufwartet. Waren die Linzer zuerst darauf fokussiert gewesen, sich als Plattform in Europa zu etablieren, gehen die Oktav-Gründer David Kitzmüller (33) und Toni Luong (37) gemeinsam mit ihren acht Mitarbeitern nun die nächsten Schritte an. Internationalisierung, lautet dabei das Zauberwort. Im Herbst will man in den USA, in Kanada, Neuseeland und Australien so richtig durchstarten. Außerdem soll in der nächsten Zeit das Bezahlen in unterschiedlichen Währungen auf der Musiknoten-Abo-Plattform möglich werden.