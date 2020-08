Grüne kritisch: „Klimaschutz ist bloß ein Wort“

Lebensmittelproduktion gefährdet

Böker holt sich Argumente auch aus dem OÖ. Bodeninformationsbericht, der den „immensen Bodenverbrauch“ aufzeige: „Pro Jahr werden in Oberösterreich 800 Hektar Grünland in Siedlungs- und Verkehrsflächen umgewidmet. 42 Prozent dieser Fläche werden versiegelt.“ Die eigene Lebensmittelproduktion sei dadurch schon gefährdet. Mitte September ist das neue Raumordnungsgesetz des Landes Thema in einem Unterausschuss des Landtags. Auch dort werden die Grünen massiv Kritik üben.