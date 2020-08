Zu „kuschelige“ Politiker-Fotos sorgen für Kritik

Ihren Drang nach schönen Fotos leben Politiker und Politikerinnen heutzutage gerne auch auf Instagram oder Facebook aus. Was aber in Zeiten der Corona-Schutzmaßnahmen - siehe die in Oberösterreich noch strengere Maskenpflicht - gelegentlich für Irritationen und kritische Postings sorgt. Wo bleibt die Vorbildwirkung für die Bürger und Bürgerinnen, die Disziplin zeigen müssen?