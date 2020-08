Verletztes Katzenbaby nach Unfall liegen gelassen

Die Tierpflegerin nannte den verschmusten kleinen Kater „Muffin“ und brachte ihn sofort zur Tierärztin nach Mattsee, die eine distale Femurfraktur diagnostizierte. Es war also der Oberschenkel gebrochen und musste so schnell wie möglich operiert werden. „Der arme ,Muffin‘ würde nicht einmal auf der Welt sein, wenn der Halter der Mutterkatze seiner Kastrationspflicht nachgekommen wäre“, ärgert sich Stadler. „Ein nicht geborenes Katzenbaby könnte auch nicht an einer stark befahrenen Straße in ein Auto laufen und schwer verletzt werden. Wer kennt ,Muffin‘ und weiß, wem er gehört? Der arme Kerl ist im Ortszentrum von Lengau verunglückt und hat bestimmt auch ganz in der Nähe gewohnt.“