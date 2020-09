Was ich immer schon in Wien machen wollte!

Es ist sozusagen eine Premiere und richtet sich an jene, die in Wien leben oder es schon oft besucht haben, deshalb auch etwas suchen, was sie noch nicht kennen. Viele exklusive Erlebnisse sind ausschließlich für Besitzer dieser digitalen „Karte“ buchbar, weitere Erlebnisse, Führungen und Workshops einmalig um 20 Prozent vergünstigt, aber auch die Gastronomie ist an Bord, was so viel heißt, wie dass in teilhabenden Wiener Lokalen günstiger gegessen werden kann. Die App ist ab 17. 8. 2020 als Zusatzfeature der neuen, kostenlosen City-Guide-App des Wien Tourismus namens „ivie“ erhältlich, ist genial für besondere Kulturerlebnisse, für kulinarisch Interessierte, für Kreative, für sportliche Genießer oder auch jene, die ein virtuelles Abenteuer suchen.