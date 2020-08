Lkw kollidierten: Lenker (48) schwer verletzt!

Russe in Fahrerkabine eingeklemmt

Der Österreicher konnte sich selbstständig aus dem Lkw befreien und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht. Der russische Fahrzeuglenker hingegen wurde in seinem Mischwagen eingeklemmt. Die Feuerwehr Landeck musste ihn mit der Bergeschere befreien. Unmittelbar nach der Bergung wurde er mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen.