Förderschnecke trennte Pensionist drei Finger ab

Ein Pensionist (55) lud am Dienstag auf seinem Bauernhof in Tragwein Getreide von einem Anhänger ab. Um den Weizen danach ordentlich in die laufende Förderschnecke zu bekommen, stocherte er mit einem Holzstab darin herum. Plötzlich geriet er mit der Hand in die Schnecke: Drei Finger der rechten Hand wurden ihm abgetrennt.