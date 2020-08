Traktor mit vier Strohballen rollte über Pkw-Kombi

Nur blutende Hände

Der tonnenschwere Mercedes-Traktor rollte mit der linken Spur auf Motorhaube, Windschutzscheibe und Dach des Pkw. „Alles hat geknirscht und gekracht - und ich hab’ vor Schreck nur gewartet, was folgt“, so Rathmaier. Sein Autodach wurde bis zur Lenkrad-Oberkante eingedrückt, der Traktor kippte dann aber plötzlich zur Seite in eine Wiese. „Als ich gemerkt hab’, dass sich nichts mehr tut, hab’ ich geschaut, ob an mir noch alles dran ist. Bis auf blutende Stellen an den Händen war mir offenbar aber nichts passiert“, erklärt der 35-Jährige. Das bestätigte kurz darauf ein herbeigerufener Arzt.