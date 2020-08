Hobby-Brutzler ziehen weiter in den Winterhafen

Beißender Rauch, Gestank, Lärm und jede Menge Müll – was in den letzten Jahren bei sommerlichen Temperaturen für den Donaustrand in St. Margarethen galt, wird nun immer öfter für die Anrainer an der Donaupromenade im Winterhafen bittere Realität. Das Naherholungsgebiet „Donaustrand Winterhafen“ mutiert zum Grill-Hotspot für Wochenend-Brutzler und Wild-Camper. Das daraus entstehende Übel: Anrainer können an warmen Sommerabenden kaum ihre Fenster öffnen, weil sonst alles nach Rauch riecht. Selbst auch die angrenzende Diensthundestation der Polizei soll keine große Freude mit den Fleisch-Enthusiasten haben, weil der feine Geruchssinn der Schäferhunde durch den Qualm irritiert wird. Doch die Stadt scheint hier machtlos. „Die von den rücksichtslosen Grillchaoten genutzte Fläche gehört nicht der Stadt Linz, deshalb hat sie keine Handhabe. Eigentümer ist die Via Donau“, klärt FP-Sicherheitsreferent Michael Raml auf.