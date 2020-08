Museums-Herbst mit Quallen und Instagram-Stars

Kunst aus den sozialen Netzwerken

Spannend und ungewöhnlich geht es dann ab Oktober weiter im Schlossmuseum, wenn unter dem Titel „Friends and Friends of Friends“ Instagram-Kunststars wie Oli Epp aus Großbritannien oder Gina Beavers aus New York Einzug in die Ausstellungsräume halten: „Darauf freue ich mich besonders, damit brechen wir mit Konventionen“, ist Alfred Weidinger, Direktor der Kultur GmbH, gespannt auf die Schau.