Tötungsgatter: Vorgehen kostete knapp 13.000 Euro

LA Alexander Gamper (FPÖ) stellte an LH-Stv. Josef Geisler die schriftliche Anfrage „Behördlich angeordnete Tötung von Rotwild in der Gemeinde Kaisers“. Darin hatte er 81 Fragen aufgelistet. Geisler retournierte am Mittwoch die Antworten. Diese enthalten Details, die derart explizit noch nicht kommuniziert wurden.