1 Million Euro für den Tourismus in St. Wolfgang

Unbürokratische Hilfe

Das Land OÖ hat daher ein Eine-Million-Euro-Paket als Hilfe geschnürt. Landesrat Markus Achleitner: „Es ermöglicht ein rasches und erfolgreiches Tourismus-Comeback in St. Wolfgang.“ Unternehmer können ab 11. August unbürokratisch Hilfe aus dem 700.000-€-Topf beantragen. Zur Verbesserung des angeschlagenen Images wird in TV-Spots, „Digital Out of Home“- und Online-Kampagnen im Inland und in Deutschland investiert. Hans Wieser, Geschäftsführer des Wolfgangsee-Tourismus: „Die größte Werbekampagne, die es in der Geschichte des Wolfgangsee-Tourismus gegeben hat.“