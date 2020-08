Schallenberg: „Der Schmerz lebt bis heute weiter“

Schallenberg betont: „Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zu einer Welt, in der kein Mensch mehr in Furcht vor diesen Waffen leben muss. Das Streben nach einer nuklearwaffenfreien Welt ist eine außenpolitische Priorität Österreichs.“ Ein Appell für nukleare Abrüstung, gerade in angespannten Zeiten.