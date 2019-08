„Nukemap“ zeigt Folgen der nuklearen Apokalypse

Bis heute wurden Kernwaffen nur zwei Mal tatsächlich kriegerisch eingesetzt: Am 6. August 1945 in Hiroshima und drei Tage später im rund 400 Kilometer entfernten Nagasaki. Beim Abwurf der Hiroshima-Bombe Little Boy verdampften Schätzungen zufolge augenblicklich rund 70.000 Menschen, die sich nah des eine Million Grad heißen Zentrums der Detonation aufhielten.