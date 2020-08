11 Luxusräder gestohlen

Aufregung in einem Mehrparteienhaus in der Stadt Haag, Bezirk Amstetten. Dreiste Täter stiegen in der Nacht auf Mittwoch in die Anlage ein, brachen den Fahrradabstellraum und mehrere Kellerabteile auf: Elf Fahrräder im Wert von 45.000 Euro wurden gestohlen. Die Polizei ermittelt, Hinweise sind aber Mangelware.