Schrauben an Traktorrad über Nacht gelockert

Wesentlich schlimmer hätte ein „Attentat“ auf einen Bauern in Buch in Tirol enden können: Unbekannte lockerten in der Nacht auf Freitag an seinem Traktor die Schrauben eines Rades, sodass sich am nächsten Tag ein Hinterreifen selbstständig machte - glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet nun um Hinweise.