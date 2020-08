Sinnlos-Radwege, Müll und Alk-Leichen!

Unsere Leser erklären den Spitzenkandidaten für die Wien-Wahl, was sie an der Stadt stört und was sie ändern wollen. 50 Mails alleine bis Sonntagmittag: Die neue „Krone“-Aktion hat mitten im Sommer viele Wiener mobilisiert. Worum geht’s? Schreiben Sie uns, was Sie an Wien ändern möchten - die Spitzenkandidaten der Wahl am 11. Oktober suchen nach Lösungen. Heute geht es um Sinnlos-Radwege, Vermüllung und Alk-Leichen.