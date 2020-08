Nobelpreisträger kehrt auf das Hafelekar zurück

Blick in das Labor des Nobelpreisträgers

Weniger ist mehr - so lautet die Devise. Ein kleiner Durchgang an einem Eck des Gebäudes wird in Zukunft ein „Eintreten in die Geschichte“ ermöglichen. Wo sich heute Interessierte an der spiegelnden Scheiben abmühen, soll der Blick ins Herzstück des Labors endlich uneingeschränkt möglich sein. Der Blick auf jenen originalen Steinke-Apparat, an dem Hess Tage und Nächte saß, um die Höhenstrahlung einzufangen. Der Besucher soll erahnen können, wie groß der Einsatz jener ist, die ihr ganzes Leben der Lösung einer Frage widmen. Mit 1,5 Tonnen Blei als Schutzschild ist der Steinke-Apparat bestückt. Ohne die wenige Jahre zuvor eröffnete Nordkettenbahn hätte Hess diese Last 1931 nie ins Hochgebirge gebracht.