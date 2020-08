Gestohlener „Mamabear“ dank Star-Postings gefunden

Noch vor Kurzem war Mara Soriano aus Vancouver am Boden zerstört, war ihr doch ihr Teddy mit einer Stimmaufnahme ihrer verstorbenen Mutter mitsamt Rucksack und iPad gestohlen worden. Hollywoodstars wie etwa „Scrubs“-Schauspieler Zach Braff oder Ryan Reynolds („Deadpool“) teilten eine Suchanzeige, Letzterer stellte für den Teddy sogar einen Finderlohn in Höhe von 5000 Dollar in Aussicht. Nun ist die Freude groß, „Mamabear“ ist wieder zu Hause!