Wendler: „Dschungelcamp wäre zu heftig für Laura“

„Laura hat vor allem Angst“

In der Doku „Laura & Der Wendler - Jetzt wird geheiratet“ verriet der Schlagersänger jetzt, warum seine Liebste noch nicht in der Survival-Sendung mit am Start war. „Laura hat vor allem Angst. Vor allem, was sich bewegt. Das ist ganz schlimm. Sie hat Angst vor Haien, vor Fischen, vor Spinnen, vor Ameisen“, offenbarte der Sänger.