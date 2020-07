Opfer wollen Entschädigung für Zugtickets ins KZ

Kläger genießt in den Niederlanden hohes Ansehen

Der 84-Jährige genießt in seiner Heimat als ehemaliger Betreuer von Rekordmeister Ajax Amsterdam und als Buchautor hohes Ansehen. Er erinnert sich noch genau an die letzte Begegnung mit seinen Eltern, die in einem Vernichtungslager ums Leben kamen. In der Hollandsche Schouwburg, dem Amsterdamer Theater, mussten sich die Juden vor ihrem Transport versammeln. „Bis heute Abend und schön brav sein“, hatte seine Mutter noch zu ihm gesagt, bevor ihn eine Kindergärtnerin mitnahm. Das ist auch der Titel seiner bewegenden Memoiren. Der Kindergarten war seine Rettung. Muller überlebte in acht verschiedenen Verstecken. Nach dem Krieg nahmen ihn Tante und Onkel auf.