Ein Bergerlebnis mit Schweiß und Schwielen

Die einen lassen in den Ferien die Seele in der Sonne baumeln, die anderen schwingen den Pickel. 16 Freiwillige aus Österreich und Deutschland machen zurzeit den Wanderweg zur Wankspitze in Obsteig wieder wanderbar. Vom Basislager Lehnberghaus aus „schuften“ die Volunteers im Rahmen einer „ÖAV-Umweltbaustelle“.