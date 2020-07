Gewalt gegen Frauen nahm in letzter Zeit stark zu

Opfer sollen sich melden

Zurück zum laufenden Jahr: Während es bei einigen der 22 Beratungsstellen in den Bezirken lediglich zu einem leichten Anstieg kam, ist etwa bei der Frauenberatung Wels die Beratung um das Doppelte gestiegen und das Frauenhaus Wels war bis Ende Mai zur Gänze ausgelastet. Bei LH-Vize und Frauenlandesrätin Christine Haberlander (VP) schrillen die Alarmglocken: „Gewalt gegen Frauen und Kinder hat in Oberösterreich keinen Platz – weder körperlich noch verbal.“ Sie appelliert an alle, die sich bedroht fühlen oder Opfer von Gewalt wurden, sich zu melden: „Denn wir können nur gegen jene Gefährder vorgehen, die uns auch bekannt sind!“