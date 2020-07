Unternehmen legen mehr Fokus auf das „Weniger“

Recycling bei AMAG hoch im Kurs

Doch nicht nur die Miba spart Ressourcen: So vermied Burgerista im Vorjahr 128 Tonnen Müll. Bei Feuerwehrausstatter Rosenbauer werden seit 2019 jährlich 100.000 Quadratmeter Plastikfolie in der Helmproduktion gespart. In jedem Produkt von Aluerzeuger AMAG, das das Werk in Ranshofen verlässt, stecken zwischen 75 bis 80% aufbereiteter Aluschrott.