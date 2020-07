Musk will sich mit Depp bei „Cage Fight“ prügeln

Eifersucht und Gewalt

In dem Verfahren in London geht es um einen Artikel der „Sun“ aus dem Jahr 2018, in dem Chefredakteur Dan Wootton die Schriftstellerin Joanne K. Rowling dafür kritisiert, dass sie dem „Ehefrauen-Schläger“ („wife beater“) Depp eine Rolle in der Filmreihe „Fantastische Tierwesen“ gegeben habe. Der Artikel bezieht sich auf eine Reihe von Heards Aussagen zu Depps gewalttätigem und eifersüchtigem Verhalten.