Risiko neuer Covid-19-Infektion steigt im Herbst

„Wir können keine Vorhersagen machen, wann die Pandemie weltweit oder in einem bestimmten Land ihren Höhepunkt erreicht, oder wo und wann wir mit neuen Höhepunkten oder Wellen von Fällen rechnen müssen“, so die Sprecherin. Das Risiko eines Wiederaufflammens der vom Erreger SARS-CoV-2 ausgelösten Krankheit bestehe in jedem Land. „Mit der Pandemie umzugehen ist ein Marathon, kein Sprint.“