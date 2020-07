Motorradlenker (56) bei Unfall tödlich verunglückt

Ein 56-jähriger Mann aus Zell am See lenkte am Sonntagmorgen gegen 06.58 Uhr sein Motorrad auf der Tauernautobahn (A 10) von Salzburg kommend in Fahrtrichtung Villach. Im Einfahrtsbereich des Wolfsbergtunnels in Seeboden fuhr der Lenker in einer langgezogenen Rechtskurve mit dem Vorderrad auf der Überholspur auf den linken Randstein, schlitterte in weiterer Folge auf dem Podest dahin und prallte anschließend gegen einen Mauerfortsatz in der Tunnelwand.