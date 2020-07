„Quarantäne-Baby“ Matteo aus Tirol ist wohlauf

Der erste Tag der Quarantäne-Verordnung in Tirol wird wohl im Gedächtnis aller Tiroler bleiben. Für die Familie Ostermann noch aus einem weiteren Grund: Ihr kleiner Matteo suchte sich exakt diesen Tag für seine Geburt aus! Bereits nach sechs Stunden konnte Mama Nina mit ihrem Neugeborenen wohlauf in ihr Zuhause in Hall zurückkehren. „Für mich war es angenehm, wieder schnell im gewohnten Umfeld zu sein“, blickt Nina auf die Zeit zurück. Es sei für sie die ideale Lösung gewesen, vor allem wegen der coronabedingten Besuchsverbote im Krankenhaus.