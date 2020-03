Ab sofort steht ganz Tirol unter Quarantäne

Besonders hohe Fallzahlen

Aufgrund der hohen Fallzahlen in Gemeinden in Tirol, Vorarlberg und Salzburg war bereits im Laufe des Tages mit der Abriegelung ganzer Gemeinden begonnen worden. Nachdem vergangene Woche St. Anton am Arlberg und die Paznauner Gemeinden Galtür, Ischgl, Kappl und See unter Quarantäne gestellt worden sind, hatten die Behörden zunächst zwei weitere Skiorte in Tirol isoliert. Bis inklusive 2. April wurden der bekannte Tourismusort Sölden im Ötztal sowie St. Christoph am Arlberg gesperrt. Am Abend meldete dann der ORF, dass ab Mitternacht das ganze Bundesland unter Quarantäne stehe.