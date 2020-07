Autonome Autos: Warum maximale Sicherheit nervt

Autonome Autos zu bauen, die so gut fahren wie Menschen, sei an sich schon eine große Herausforderung, erklärt IIHS-Forscherin Mueller. Doch das würde nicht ausreichen, um das versprochene Plus an Sicherheit auf die Straßen zu bringen. Dieses Ziel lässt sich nach ihrer Ansicht nur dann erreichen, wenn die selbstfahrenden Autos den menschlichen Fahrzeuglenkern überlegen sind. Und eben dies würde demnach mit Einbußen an Geschwindigkeit und Bequemlichkeit einhergehen.