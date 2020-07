Heute kann Austria Klagenfurt Geschichte schreiben

In die 2. Liga marschierte Zakany mit seinem „violetten“ Herzensklub aber überhaupt schon zweimal: 2015 über die Aufstiegs-Relegation, 2018 als Fünfter. Warum es Austria auch diesmal schafft? „Weil die Chemie in der Truppe genauso einzigartig ist, wie sie in jedem meiner Aufstiegsjahre war: Wir lieben uns alle – in der Kabine, am Feld, überall“, strahlt der 32-Jährige.