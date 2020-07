Hat „Anti-Feminist“ auch Mitstreiter getötet?

Den Hollander hatte sich selbst als Streiter gegen den Feminismus bezeichnet. Er strengte diverse Klagen an, die sich gegen Frauenbelange richteten. So verklagte er Nachtclubs, weil sie Rabatte für Frauen anboten, und die Columbia University wegen ihrer Kurse in Frauenstudien. Auf seiner Website rief er Männer dazu auf, „für ihre Rechte zu kämpfen, bevor sie keine mehr haben“.