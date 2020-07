Seilbahnchef ließ Tourismusverband hängen

Rücktritt aus persönlichen Grümden

Auch SP-Bürgermeisterin Ines Schiller will von Reibereien nichts wissen. „Man kann bei gewissen Projekten unterschiedlicher Meinung sein, aber Streit ist das keiner. Der Rücktritt hat nur persönliche Gründe!“ Die Stadtchefin schließt nicht aus, dass aus der Umgebung versucht wird, Unruhe in Kulturhauptstadt zu bringen. „Trotz Krise läuft es gut“, so Schiller, die bei der Katrin-Seilbahn Aufsichtsrat-Vorsitzende ist.